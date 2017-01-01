Мужчина попал в реанимацию после квартирного пожара в Купчино
10:28
Тэги: пожары, купчино, фрунзенский район, пострадавшие, медицина
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