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300 граммов психотропа изъяли у безработного на Старо-Петергофском

09:23
Тэги: наркотики, задержания, адмиралтейский район, полиция
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Тэги: наркотики, задержания, адмиралтейский район, полиция
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Общество
Обсуждение темы:
«300 граммов психотропа изъяли у безработного на Старо-Петергофском»
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Павел Маков 18.10 10:09 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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