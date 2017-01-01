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«Счет в 194 тысячи выставила "Победа" пассажиру, курившему на рейсе Махачкала - Петербург»

Какой то дурдом.Сажать самолёт зачем надо было?Если так дальше пойдёт то сажать самолёты будут при малейшем нарушении что бы содрать деньги.