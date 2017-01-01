В Петербурге мигранту дали 19 лет "строгача" за убийство экс-жены и тещи молотком для мяса

Расправившись с женщинами, уроженец Молдовы ограбил их квартиру и отправился на дискотеку.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В Петербурге мигранту дали 19 лет "строгача" за убийство экс-жены и тещи молотком для мяса»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 17:32 [ + -2 – ]

Насколько мне известно, молоток для отбивания мяса изготовлен из дерева. Не представляю, как можно им убить человека. С учетом раскаяния, считаю приговор неоправданно жестоким.