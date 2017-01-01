МВД предлагает наказывать родителей и учителей за участие детей в уличных протестах
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Общество
''ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства''
Да дети уже даже знают какая у нас трусливая и лживая власть.
Чрезвычайно полезная и своевременная предупредительная мера, которая позволит учителям и родителям сосредоточиться наконец на своей главной обязанности - воспитании детей. Нам не нужны золотые специалисты и технократы, нам нужны преданные правительству люди, которые будут стойко переносить любые невзгоды и лишения. Впрочем, о каких проблемах вообще может идти речь. В магазинах товары ломятся от товаров, салоны наперебой предлагают авто, жилье на каждом углу, банки умоляют взять кредиты... Мы переживаем золотой век и грех высказывать недовольство властью, которая как невольник на галере, вкалывает за нас тунеядцев круглосуточно.
на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в Москве.
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.)))))))))))
очень правильно
на акции протеста в первую очередь нужно ходить самим родителям
а луше - всей семьёй
У нас ментов на 1000 человек больше всех мире, а преступность растет, может начать выгонять генералов за возросшую уголовную преступность. А генералам от МВД надо не умничать, а соблюдать Конституцию, должностные инструкции и оздоровить ряды органов внутренних дел.
Несогласованная акция протеста.А вот в нашей стране хоть одна акция протеста против власти была хоть раз согласованная?
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20:36, 16 октября
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