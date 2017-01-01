МВД предлагает наказывать родителей и учителей за участие детей в уличных протестах

В чем именно будет выражаться усиление ответственности, не уточняется.

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«МВД предлагает наказывать родителей и учителей за участие детей в уличных протестах »

арнольд питерский 17.10 16:51 [ + 6 – ]

''ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства''



Да дети уже даже знают какая у нас трусливая и лживая власть.

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 17:37 [ + -3 – ]

Чрезвычайно полезная и своевременная предупредительная мера, которая позволит учителям и родителям сосредоточиться наконец на своей главной обязанности - воспитании детей. Нам не нужны золотые специалисты и технократы, нам нужны преданные правительству люди, которые будут стойко переносить любые невзгоды и лишения. Впрочем, о каких проблемах вообще может идти речь. В магазинах товары ломятся от товаров, салоны наперебой предлагают авто, жилье на каждом углу, банки умоляют взять кредиты... Мы переживаем золотой век и грех высказывать недовольство властью, которая как невольник на галере, вкалывает за нас тунеядцев круглосуточно.

НС 17.10 17:38 [ + 4 – ]

на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в Москве.



ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.)))))))))))

petrowich 17.10 17:54 [ + 6 – ]

очень правильно

на акции протеста в первую очередь нужно ходить самим родителям

а луше - всей семьёй

Историк 17.10 18:35 [ + 5 – ]

У нас ментов на 1000 человек больше всех мире, а преступность растет, может начать выгонять генералов за возросшую уголовную преступность. А генералам от МВД надо не умничать, а соблюдать Конституцию, должностные инструкции и оздоровить ряды органов внутренних дел.

НЕСТОР 17.10 19:13 [ + 2 – ]

Ещё и дышать запретить надо.

graail2 17.10 19:41 [ + 3 – ]

Абсолютно бесполезная для общества организация.

смерч 17.10 20:43 [ + 3 – ]

Несогласованная акция протеста.А вот в нашей стране хоть одна акция протеста против власти была хоть раз согласованная?

монк-аль-ахри 17.10 21:00 [ + 0 – ]

а как же слова товарища Сталина: "Сын за отца не ответчик"?