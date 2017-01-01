«Дмитрий Медведев объявил о создании аналога "Сколково" в Петербурге»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о создании в России вслед за технополисом "Сколково" аналогичного инновационного комплекса в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано, сообщил глава кабмина.Новый комплекс будет находиться в Пушкинском районе города, рассказал Медведев во время своего выступления на форуме "Открытые инновации" в Сколково. "Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", - цитирует премьера "Интерфакс".По его словам, площадь петербургского комплекса составит 400 тысяч кв. метров. На территории объекта появятся научные центры, лаборатории, учебные здания и жилье, инновационные производства.Кроме того, будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). К 2024 году в университетском городке смогут обучаться более 3,5 тысячи человек, пишет Newsru.com.В сообщенииутверждается, что проект строительства нового университетского комплекса на юге Петербурга официально стартовал. На сайте отмечено, что правительство подписало распоряжение о создании АО "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики". Это на 100% принадлежащее России акционерное общество будет выступать оператором нового инновационно-образовательного кластера на юге Петербурга, утверждают в компании.