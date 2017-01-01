«Дмитрий Медведев объявил о создании аналога "Сколково" в Петербурге»

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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Наконец-то, дождались. Теперь из Штатов будут проситься приехать к нам поучиться, постажироваться.
Какое счастье жить в одну эпоху с такими государственного ума людьми!)
ЦИТАТА
будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
распоряжение о создании АО "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики". Это на 100% принадлежащее России акционерное общество будет выступать оператором нового инновационно-образовательного кластера на юге Петербурга, утверждают в компании.
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ЦИТАТА
http://www.gazeta.spb.ru/2026275-0/
Студенты, обучающиеся в корпусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на Биржевой линии Васильевского острова, уже две недели сидят без отопления.
Как сообщают «Невские Новости», причиной отключения теплоснабжения стали долги перед энергоснабжающей организацией.
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Типа в одном сокральном месте все сокрали, принялись за другое? Не?
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Tatka 13:26, 4 октября
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