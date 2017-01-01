150 кило "санкционной" еды сожгли в Петербурге за неделю (фото)

Под раздачу попали мясная и молочная продукция, а также сельдерей из Польши.

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«150 кило "санкционной" еды сожгли в Петербурге за неделю (фото)»

dexter 17.10 14:30 [ + 6 – ]

Страна, неспособная организовать раздачу еды в детские дома и нуждающимся, смотрится жалко.

А уж когда это делается в городе, пережившим Блокаду, это вдвойне постыдно.

арнольд питерский 17.10 14:52 [ + 5 – ]



Историк 17.10 14:53 [ + 6 – ]

Эти твари еще гордятся своими действиями и рапортуют!

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 15:13 [ + -4 – ]

Не забывайте, что этот товар не прошел санэпидемконтроль. Не исключено, что в нем мог находиться вирус, который превратил бы нас в зомби.

НЕСТОР 17.10 15:54 [ + 5 – ]

дятел ты сам зомби .

НЕСТОР 17.10 15:56 [ + 4 – ]

Редакция,вы там пьяные? Так 150 кило или 124 тонны?

Gitel 17.10 16:08 [ + 4 – ]

124 тонны отняли, 150 кг сожгли, остальное сожрали...

смерч 17.10 20:29 [ + 0 – ]

Мож кто помнит момент из х.ф Бумбараш?Там момент типа..Вода с площади или с околицы?Так и тут наверное пробовали и спрашивали,продукты с России или санкционные?