ВЦИОМ: россияне считают, что кормить семью должен мужчина
17:44
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- СПбГУ вошел в топ-1000 лучших вузов по версии CWUR
- На улице Подвойского пьяный мужчина едва не зарезал свою знакомую
- Открытие в лечении варикоза
- Двое 15-летних подростков отобрали у 16-летнего парня куртку и рюкзак на проспекте Стачек
- В Колпино пьяный пенсионер грозился убить своего соседа по лестничной площадке
- Дмитрий Медведев объявил о создании аналога "Сколково" в Петербурге
- Счет в 194 тысячи выставила "Победа" пассажиру, курившему на рейсе Махачкала - Петербург
- В Петербурге мигранту дали 19 лет "строгача" за убийство экс-жены и тещи молотком для мяса
- МВД предлагает наказывать родителей и учителей за участие детей в уличных протестах
- На трассе Петербург - Псков в результате столкновения иномарки и маршрутного автобуса один человек сгорел, еще шестеро получили травмы (фото)
- На Выборгском шоссе водитель "Фольксвагена" врезался в стоящий КамАЗ и угробил свою пассажирку
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«ВЦИОМ: россияне считают, что кормить семью должен мужчина»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
17 октября
17 октября
11 октября
20:36, 16 октября
В Петербурге школьница пожаловалась учительнице на то, что сожитель матери систематически ее развращает
Полиция просит помощи в поимке маньяка, который орудует на территории нескольких регионов России (фото)
На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" (9/+8)
На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" (9/+8)
Смольный и прокуратура призывают петербуржцев не поддаваться на провокации и не ходить на митинг 7 октября (13/+0)
13:16 ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч (2/+2)
11:33 Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено (4/+4)
16:31, 16 октября Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге (0/+0)
Подписка
на новости
на новости
А кто устроил из страны проходной двор?! в «В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу»
В новостях одни черн.жопые, не пора ли плешивому уходить с трона. в «В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу»
дятел,иди накуй черт позорный,а ментам надо было эту плесень пристрелить при попытке к бегству в «Сотрудники ГИБДД задержали двух мигрантов, которые, угрожая ножом, ограбили местную жительницу»
да их всех надо сразу при попытке к бегству!! этих животных не перевоспитаешь, они признают только силу!! в «На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »
5
5