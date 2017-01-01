В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу

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«В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу»

Историк 17.10 14:51 [ + 15 – ]

А кто устроил из страны проходной двор?!

арнольд питерский 17.10 14:57 [ + 14 – ]

В новостях одни черн.жопые, не пора ли плешивому уходить с трона.

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 15:11 [ + -8 – ]

Смущает, что не указано время совершения нападения и возраст потерпевшей.

НЕСТОР 17.10 15:51 [ + 4 – ]

дятел тебя не смущает что не указан год ?

НЕСТОР 17.10 15:52 [ + 6 – ]

Местная жительница пусть скажет спасибо за это путлеру и единой россии.

Barabas 17.10 16:16 [ + 4 – ]

Дятлу еще модель телефона надо знать

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 16:38 [ + 0 – ]

Позволю себе объясниться. Если нападение было совершено днем, то где очевидцы, прохожие, полиция наконец. Если в позднее время, то возникает вопрос, что делала женщина в сквере в это время. Учитывая разницу во возрасте узбеков, я хотел бы знать возраст женщины, чтобы понять их сексуальные предпочтения. Очевидно, что в 47 лет и 22 года они различные.

утро&лето 17.10 18:22 [ + 3 – ]

Дятел как всегда жжот, мог бы еще написать что-нибудь типа того, что узбеки очень организованы и уважают старших соплеменников, поскольку изнасилование проводилось по очереди сначала более старый узбек, а потом уже молодой , что свидетельствует о их высоких моральных принципах ...

смерч 17.10 20:18 [ + 1 – ]

Я чё то не понимаю...Дятел ,он еб..ан тут или по жизни?Или его прёт от всего негатива которого сливают на него..Если ночью слоняются чурки то знай это криминал.Вон для узкоглазых новую тюрьму открыли,со всеми бл..удобствами,камера на четверых.параша отдельно,завтрак.обед.ужин.прогулка.Светло ,тепло..чё ещё надо!Этих тварей в кресты да в девяностые!А ещё лучше пристрелить при сопротивлении и зарыть на свалке!

Александр Солдатов 17.10 20:19 [ + -1 – ]

Двое узбеков воплотили сексуальный кашмар (желание) женщины....многие знают что это сильное тайное желание любой тёлки. .в психологии это есть.....а вот 100000 взяли за труд. Не вижу криминала...

смерч 17.10 20:46 [ + 0 – ]

Ещё один убогий нарисовался.