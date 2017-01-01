В Купчино двое уроженцев Узбекистана ограбили и по очереди изнасиловали местную жительницу
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Общество
В новостях одни черн.жопые, не пора ли плешивому уходить с трона.
Смущает, что не указано время совершения нападения и возраст потерпевшей.
расстрелять тварей
Местная жительница пусть скажет спасибо за это путлеру и единой россии.
Позволю себе объясниться. Если нападение было совершено днем, то где очевидцы, прохожие, полиция наконец. Если в позднее время, то возникает вопрос, что делала женщина в сквере в это время. Учитывая разницу во возрасте узбеков, я хотел бы знать возраст женщины, чтобы понять их сексуальные предпочтения. Очевидно, что в 47 лет и 22 года они различные.
Дятел как всегда жжот, мог бы еще написать что-нибудь типа того, что узбеки очень организованы и уважают старших соплеменников, поскольку изнасилование проводилось по очереди сначала более старый узбек, а потом уже молодой , что свидетельствует о их высоких моральных принципах ...
Я чё то не понимаю...Дятел ,он еб..ан тут или по жизни?Или его прёт от всего негатива которого сливают на него..Если ночью слоняются чурки то знай это криминал.Вон для узкоглазых новую тюрьму открыли,со всеми бл..удобствами,камера на четверых.параша отдельно,завтрак.обед.ужин.прогулка.Светло ,тепло..чё ещё надо!Этих тварей в кресты да в девяностые!А ещё лучше пристрелить при сопротивлении и зарыть на свалке!
Двое узбеков воплотили сексуальный кашмар (желание) женщины....многие знают что это сильное тайное желание любой тёлки. .в психологии это есть.....а вот 100000 взяли за труд. Не вижу криминала...
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20:36, 16 октября
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