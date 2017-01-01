Ураган "Офелия" накроет Петербург и Ленобласть
- Крем от геморроя «Здоров»
- СПбГУ вошел в топ-1000 лучших вузов по версии CWUR
- На улице Подвойского пьяный мужчина едва не зарезал свою знакомую
- Открытие в лечении варикоза
- Двое 15-летних подростков отобрали у 16-летнего парня куртку и рюкзак на проспекте Стачек
- В Колпино пьяный пенсионер грозился убить своего соседа по лестничной площадке
- ВЦИОМ: россияне считают, что кормить семью должен мужчина
- Дмитрий Медведев объявил о создании аналога "Сколково" в Петербурге
- Счет в 194 тысячи выставила "Победа" пассажиру, курившему на рейсе Махачкала - Петербург
- В Петербурге мигранту дали 19 лет "строгача" за убийство экс-жены и тещи молотком для мяса
- МВД предлагает наказывать родителей и учителей за участие детей в уличных протестах
- На трассе Петербург - Псков в результате столкновения иномарки и маршрутного автобуса один человек сгорел, еще шестеро получили травмы (фото)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
А в это время:
"Около 150 кг продовольственных товаров, попадающих под эмбарго, конфисковали в магазинах Петербурга сотрудники Россельхознадзора, Таможни и Транспортной прокуратуры.
По данным Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе рейдов у продавцов было изъято более 22 кг сельдерея из Польши и более 124 кг молочной, мясной, рыбной продукции, произведённой на территории ЕС.
"В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания", - отчитались в ведомстве."
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
20:36, 16 октября
на новости