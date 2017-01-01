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«Ураган "Офелия" накроет Петербург и Ленобласть»

А в это время:



"Около 150 кг продовольственных товаров, попадающих под эмбарго, конфисковали в магазинах Петербурга сотрудники Россельхознадзора, Таможни и Транспортной прокуратуры.



По данным Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе рейдов у продавцов было изъято более 22 кг сельдерея из Польши и более 124 кг молочной, мясной, рыбной продукции, произведённой на территории ЕС.



"В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания", - отчитались в ведомстве."