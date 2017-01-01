Обсуждение темы:

«ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч»

Хрень какая. Максимум что можно вменить -- нарушение правил перевозки пассажиров. Да и то непонятно за что.

Нигде не написано, что пассажир не имеет права ехать на коленях у водителя. Нигде не написано, что пассажир не имеет права подержаться за руль. Никем не доказано, что сам папаша не держался за руль и не управлял машиной. и, кстати, нигде не написано, что водитель во всякий момент времени обязан держаться за руль.