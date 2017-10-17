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«В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 12:45 [ + 0 – ]

А зачем это приложение нужно? Не проще ли пополнять подорожник в кассах метрополитена.