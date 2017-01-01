Сотрудники ГИБДД задержали двух мигрантов, которые, угрожая ножом, ограбили местную жительницу

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Обсуждение темы:

«Сотрудники ГИБДД задержали двух мигрантов, которые, угрожая ножом, ограбили местную жительницу»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 13:45 [ + -9 – ]

Да, это конечно недостойное поведение, дискредитирующее статус мигранта. Однако, во внимание стоит принимать их бедственное положение. Люди лишены элементарных средств к существованию и проживанию. Предлагаю создать специальную комиссию для изучения положения мигрантов в городе.

SCORPION69 17.10 14:16 [ + 13 – ]

дятел,иди накуй черт позорный,а ментам надо было эту плесень пристрелить при попытке к бегству

dexter 17.10 14:31 [ + 9 – ]

SCORPION69 17.10 14:16 [ + 0 – ]

Вы общаетесь с роботом - Тоскливый Дятел Терпило.

арнольд питерский 17.10 15:05 [ + 4 – ]

Терпило 17.10 13:45 [ + -4 – ]

Никак опять на бутылке сидишь и говно жрешь.

робин 17.10 19:56 [ + 0 – ]

ну почему сразу не пристрелить?