В Петербурге задержали 19-летнего парня, который два года назад ограбил случайного прохожего

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Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали 19-летнего парня, который два года назад ограбил случайного прохожего»

dexter 17.10 14:32 [ + 1 – ]

На что ещё способен человек ради телефона?!!!