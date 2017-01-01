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«На севере Петербурга угонщики оставили бизнесмена без двух КамАЗов »

Индивидуальный предприниматель...Купил Камазов посадил на них чурок,а с зарплатой как тут принято кинул.А чего удивляться что угнали к тому же каско