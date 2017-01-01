В Киришах сотрудник ГИБДД за 20 тысяч отпустил своего знакомого, который разъезжал на авто по городу в пьяном виде

Полицейский стал фигурантом уголовного дела.

Полицейский стал фигурантом уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 16 октября у одного из домов по Молодежной улице в городе Кириши инспектор ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель. После этого полицейский получил от правонарушителя (своего знакомого) взятку в размере 20 тысяч рублей за несоставление административного протокола и, как следствие, непривлечение водителя к административной ответственности.



По факту в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.



"В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Киришском районе Ленинградской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Страж порядка подозревается в получении взятки от своего знакомого, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 16 октября у одного из домов по Молодежной улице в городе Кириши инспектор ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель. После этого полицейский получил от правонарушителя (своего знакомого) взятку в размере 20 тысяч рублей за несоставление административного протокола и, как следствие, непривлечение водителя к административной ответственности.По факту в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего."В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти полицейский стал фигурантом уголовного дела после вымогательства взятки у мигранта из Средней Азии.







Обсуждение темы: «В Киришах сотрудник ГИБДД за 20 тысяч отпустил своего знакомого, который разъезжал на авто по городу в пьяном виде» dexter 17.10 12:05 [ + 5 – ]

Небось уже уволен из органов задним числом.. Тоскливый Дятел Терпило 17.10 12:46 [ + -2 – ]

Со своих взятки брать грех. смерч 17.10 20:25 [ + 0 – ]

Интересный знакомый.

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