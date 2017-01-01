Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено

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«Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено»

dexter 17.10 12:03 [ + 2 – ]

Няше в пору верёвочку мылить.

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 12:48 [ + -5 – ]

А от какой партии избрана в Госдуму госпожа Поклонская? Такое впечатление, что была ошибка. Своими непродуманными действиями она может нанести ущерб репутации людей, которые ее выдвигали.

робин 17.10 20:00 [ + 1 – ]

как же надоела эта дура из госдуры!!

монк-аль-ахри 17.10 20:52 [ + 0 – ]

в постановлении не хватает одного пункта: купить заявительнице за счёт Госдумы хороший вибратор. В качественном исполнении.