Водитель маршрутки ответит в суде за смерть сбитой им на Петергофском шоссе девушки

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Обсуждение темы:

«Водитель маршрутки ответит в суде за смерть сбитой им на Петергофском шоссе девушки»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 11:30 [ + -4 – ]

Прискорбный случай, который сложно объяснить, так как водители маршруток отличаются аккуратным, я бы даже сказал, образцовым стилем вождения. Вероятно, сказалась усталость, очень напряженный ритм.

dexter 17.10 13:47 [ + 3 – ]

Кющюлбэ?! Мущульбэ!

Ответит он..

НЕСТОР 17.10 16:09 [ + 3 – ]

Водители маршруток они же жители Средней Азии отличаются отвратительным стилем вождения,хамством и тупостью. Им не место за рулём маршруток. Гнать под .опу.