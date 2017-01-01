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Водитель маршрутки ответит в суде за смерть сбитой им на Петергофском шоссе девушки

10:51
Тэги: дтп, пешеходы, транспорт, маршрутки, смерть, красносельский район, суд
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Тэги: дтп, пешеходы, транспорт, маршрутки, смерть, красносельский район, суд
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Общество
Обсуждение темы:
«Водитель маршрутки ответит в суде за смерть сбитой им на Петергофском шоссе девушки»
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Тоскливый Дятел Терпило 17.10 11:30 [ + -4 ]

Прискорбный случай, который сложно объяснить, так как водители маршруток отличаются аккуратным, я бы даже сказал, образцовым стилем вождения. Вероятно, сказалась усталость, очень напряженный ритм.

dexter 17.10 13:47 [ + 3 ]

Кющюлбэ?! Мущульбэ!
Ответит он..

НЕСТОР 17.10 16:09 [ + 3 ]

Водители маршруток они же жители Средней Азии отличаются отвратительным стилем вождения,хамством и тупостью. Им не место за рулём маршруток. Гнать под .опу.

робин 17.10 20:04 [ + 3 ]

эти черножопые мрази за рулем тупы как бараны!

Всего комментариев - 4

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