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«Наркоторговца из Таджикистана задержали с кило опиатов в Невском районе»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 11:28 [ + -3 – ]

Конечно, такие проступки не украшают выходцев из Таджикистана, бросают тень на основную массу мигрантов, которые в общем и целом являются законопослушными гражданами и честными тружениками. Но, как говорится, в семье не без урода.