17-летний парень чуть не остался без глаза после драки в центре Петербурга

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«17-летний парень чуть не остался без глаза после драки в центре Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 17.10 11:21 [ + 1 – ]

На его месте мог оказаться любой из нас.