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«Трагедия на Замшиной: парень на БМВ влетел в толпу людей и задавил собственного друга. Подробности»

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 17:19 [ + 0 – ]

Подобные инциденты доказывают, что доверять водительские права можно лишь самым достойным людям, которым в голову не придет идея использовать авто в качестве танка. Наверное, нужно подумать о дополнительном медицинском освидетельствовании и поднять возрастной ценз выдачи прав до 28 лет. К этому возрасту человек станогвится умнее. Сказанное не относится к девушкам, которые в развитии обгоняют мужчин и могут получать права с 16 лет.