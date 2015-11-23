Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге

Один из ведущих оперных солистов Кировского (Мариинского) театра, народный артист СССР, бас Николай Охотников умер в понедельник в Петербурге, сообщаетсо ссылкой на пресс-атташе театра Анну Касаткину."Николай Петрович скончался сегодня на 81-м году жизни. С его именем связано более трех десятилетий истории Кировского театра", - сказала пресс-атташе.Николай Охотников был приглашен в оперную труппу театра в 1971 году. Здесь он исполнил свои лучшие партии - Кутузова в "Войне и мире", Генриха Птицелова в "Лоэнгрине", Филиппа II в "Дон Карлосе". За роль Гремина в "Евгении Онегине" он в числе других партнеров по этому спектаклю был удостоен Государственной премии СССР. Особенно ярко артистическая и вокальная природа певца раскрылась в русском репертуаре. Он пел партии Сусанина, Досифея, Пимена и Бориса Годунова, Кончака, Кочубея, Светозара.Гибкий, богатый оттенками певучий бас Николая Охотникова можно услышать на записях русской оперы, сделанных в 1990-е годы с Валерием Гергиевым: "Хованщина", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Война и мир". Как мастер камерного исполнительства он участвовал в записи антологии русского романса, для которой спел все романсы Николая Римского-Корсакова для низкого голоса.Многие годы профессор Санкт-Петербургской консерватории Николай Охотников пестовал новое поколение оперных певцов. На сцене Мариинского театра продолжают петь его ученики - Александр Морозов, Владимир Феляуэр, Юрий Власов, Виталий Янковский.Дата и время гражданской панихиды и похорон будут объявлены в ближайшие дни.