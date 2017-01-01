В Зеленогорске на обочине дороги нашли мужчину в коме и без обуви

На асфальте были обнаружены разбитые элементы кузова и фар автомобиля.

На асфальте были обнаружены разбитые элементы кузова и фар автомобиля.



Как сообщает «Водитель Петербурга», информация в полицию поступила около 20:00 – у дома 88 по проспекту Ленина в Зеленогорске на обочине дороги нашли неизвестного мужчину без сознания. На вид пострадавшему около 50 лет. На голове были видны ушибы, обувь разбросана. На асфальте были обнаружены разбитые элементы кузова и фар автомобиля.



Известно также, что от пострадавшего пахло алкоголем и он находился в коме. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне вечером в Курортном районе Петербурга сбили пешехода. Личность пострадавшего устанавливается.Как сообщает «Водитель Петербурга», информация в полицию поступила около 20:00 – у дома 88 по проспекту Ленина в Зеленогорске на обочине дороги нашли неизвестного мужчину без сознания. На вид пострадавшему около 50 лет. На голове были видны ушибы, обувь разбросана. На асфальте были обнаружены разбитые элементы кузова и фар автомобиля.Известно также, что от пострадавшего пахло алкоголем и он находился в коме. В крайне тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Шушарах после наезда "ГАЗа" пешеход оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.





