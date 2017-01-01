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«Конфликт на АЗС на Витебском: пьяный мужчина пырнул клиента ножом»

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 16:03 [ + -1 – ]

Предлагаю ужесточить наказание за ношение и применение холодного оружия. Я себе палец порезал, четвертый день рана не заживает, испытываю муки, а здесь человека в живот ударили, представляете, как он страдает.