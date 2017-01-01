В кафе на Партизана Германа разбойник съел шаверму и вместо оплаты потребовал у повара выручку

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Обсуждение темы:

«В кафе на Партизана Германа разбойник съел шаверму и вместо оплаты потребовал у повара выручку»

робин 16.10 21:22 [ + 0 – ]

да этому разбойнику премию надо дать - зашел ночью в тошниловку и и не умер!