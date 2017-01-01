Сегодня
17 октября, вторник
Обновлено  
Погода
+8°, влажность 76%
Завтра +10°, пасмурно
Валюта
$ 57.62
€ 68.14
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В кафе на Партизана Германа разбойник съел шаверму и вместо оплаты потребовал у повара выручку

19:48, 16 октября
Тэги: разбой, нападения, кафе, задержания, красносельский район, следствие
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: разбой, нападения, кафе, задержания, красносельский район, следствие
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Мельниково пьяный мужчина до смерти избил своего собутыльника во время ссоры
  • В Ленобласти мужчина до смерти избил своего 60-летнего знакомого и скрылся с места преступления
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Пушкине задержали злодея, который вырвал из рук 13-летней девочки смартфон
  • На Мурманском шоссе 18-летний водитель ВАЗа насмерть сбил пожилого велосипедиста
  • Владелец БМВ стоимостью 4,2 млн уехал в командировку, оставив машину на парковке у "Родео Драйв"
  • Трагедия на Замшиной: парень на БМВ влетел в толпу людей и задавил собственного друга. Подробности
  • Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге
  • В Зеленогорске на обочине дороги нашли мужчину в коме и без обуви
  • В Петербурге 11-летняя школьница убежала к "любимому" - психически нездоровому мальчику, с которым познакомилась на даче
  • В Петербурге пьяный водитель, удирая от погони, переехал ногу полицейскому
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В кафе на Партизана Германа разбойник съел шаверму и вместо оплаты потребовал у повара выручку»
Новые в начале | Новые в конце
робин 16.10 21:22 [ + 0 ]

да этому разбойнику премию надо дать - зашел ночью в тошниловку и и не умер!

Историк 16.10 23:10 [ + 1 ]

Каждому времени свои преступления. Скоро меховые шапки будут снимать и семьи вырезать за продукты или пару отрезов.

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
12 октября
Полицейские задержали двух молодчиков, которые подозреваются в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи
13 октября
В Выборге пьяный бомж устроил погром в кафе на АЗС и избил продавщицу
12 октября
В Сестрорецке пьяный мужчина разбил витрину кафе и угрожал сотруднице заведения
5 октября
Полиция задержала двух разбойников, которые отняли деньги и машину у таксиста в Колпино
16 октября
В Вырице пьяный мужчина изнасиловал свою знакомую и избил ее сына утюгом
13 октября
В Шлиссельбурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре устроил погром в детском саду и избил сотрудника полиции
13 октября
В Тихвине пьяный мужчина изнасиловал свою гостью
Выставка "Женский взгляд - цвет радости"

20:36, 16 октября

Еще 330 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
16:31, 16 октября Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге (0/+0)
12:57, 16 октября Вратарь "Арсенала": над полем стадиона на Крестовском надо поработать (1/+1)
12:39, 16 октября Художник Петр Павленский устроил поджог в здании банка в Париже (фото) (2/+2)
12:13, 16 октября В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково (1/+1)
21:15, 15 октября Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (видео) (1/+1)
17:46, 13 октября Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч (0/+0)
Ваше мнение
Что ждете от нового учебного года?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
У этих уродов своей земли мало? в «На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »
вот твое Тоскливый Дятел Терпило и живи. в «На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »
Ищите жителей Средней Азии. в «17-летнюю лысую девушку нашли повешенной на дереве в Понтонном»
А если короче-насильники жители Средней Азии. в «Девочка-подросток из Архангельской области стала жертвой группового изнасилования в Петербурге»
Это только начало.Благодаря политике 10-15 лет и они выжмут местных. в «На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »
Рейтинг.beta комментаторов
1
53 НЕСТОР 
2
24 lazzi 
3
17 Vova 1965 
4
14 бармалей 
5
9 Историк 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-18 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-7 Штюбинг 
3
-3 Игорь Ёлкин 
4
-1 Hиф-Hиф 
5
0 Андрей Дударев 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
Путина, Матвиенко и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
По факту падения пьяного дедушки с внуком с Петровского дока возбуждено уголовное дело
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
В Петербурге будут судить учительницу, которая написала слово "дурак" на лбу второклассника
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
3 миллиарда рублей внесли жители Петербурга в фонд капремонта с начала года
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
За сутки в Петербурге телефонные террористы "заминировали" более 100 объектов
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
Мощный циклон накрыл Петербург: дожди не покинут город до выходных
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
В ЗакСе Петербурга задумались над ужесточением правил рекламы БАДов
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Пассажирам аэропорта Пулково придется предъявлять бумажные билеты
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Проезд по Новгородской улице частично закроют до нового года
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Единый льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Станцию метро "Пролетарская" угрожали взорвать после закрытия
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
Банду из девяти драгдилеров ликвидировали в Петербурге (фото)
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В центре Петербурга отлавливали водителей маршруток без российских прав
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
В Петербурге задержали коуча и более сотни участников его тренинга через три года после самоубийства клиентки
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
Петербургские автомобилисты с утра встали в многокилометровых пробках (фото)
^ Наверх