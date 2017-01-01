В Петербурге 11-летняя школьница убежала к "любимому" - психически нездоровому мальчику, с которым познакомилась на даче

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Обсуждение темы:

«В Петербурге 11-летняя школьница убежала к "любимому" - психически нездоровому мальчику, с которым познакомилась на даче»

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 16:39 [ + 0 – ]

Теперь и девочку поставят на учет, если конечно найдут живой и невредимой.

НЕСТОР 16.10 17:42 [ + 1 – ]

11-летняя тоже КУ-КУ .