Бордель с африканками и азиатками работал в коттедже на Таллинском шоссе

Задержаны 10 «жриц любви».

Задержаны 10 «жриц любви». ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным главка, бордель квартировал в коттедже на Таллинском шоссе. Во время полицейской облавы в здании находились 10 «жриц любви», и в том числе восемь иностранок: пять уроженок Африки, две приезжие из Средней Азии и одна приезжая из сопредельной страны. На всех женщин составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).



Кроме того, пять иностранных гражданок привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил пребывания на территории РФ).



Также стражи порядка задержали охранника притона и женщину, выполнявшую функции администратора. Они получили протоколы по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации занятия проституцией.



Напомним, Очередной притон для занятия проституцией прикрыла полиция в Северной столице, на сей раз – в Красносельском районе, сообщают вПо данным главка, бордель квартировал в коттедже на Таллинском шоссе. Во время полицейской облавы в здании находились 10 «жриц любви», и в том числе восемь иностранок: пять уроженок Африки, две приезжие из Средней Азии и одна приезжая из сопредельной страны. На всех женщин составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).Кроме того, пять иностранных гражданок привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил пребывания на территории РФ).Также стражи порядка задержали охранника притона и женщину, выполнявшую функции администратора. Они получили протоколы по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации занятия проституцией.Напомним, ранее в октябре двух уроженок Средней Азии задержали в борделе на Гороховой улице.











Обсуждение темы: «Бордель с африканками и азиатками работал в коттедже на Таллинском шоссе» Историк 16.10 20:55 [ + 1 – ]

Отправить на Фестиваль молодежи в г. Сочи! робин 16.10 21:29 [ + 0 – ]

молодец историк, в сочи им самое место!!

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