В Петербурге госпитализировали перепившего 13-летнего уроженца Узбекистана

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Обсуждение темы:

«В Петербурге госпитализировали перепившего 13-летнего уроженца Узбекистана»

Штюбинг 16.10 15:15 [ + -1 – ]

Согласитесь, в это трудно поверить. Совсем ребенок, как мог он напиться. Наверняка, это чудовищная провокация, чтобы дискредитировать честное имя мигранта.

НЕСТОР 16.10 17:46 [ + 5 – ]

Что здесь делает 13-летний узбекский 3,14.дёныш, он что рабочий?

монк-аль-ахри 16.10 18:27 [ + 3 – ]

слишком уж активно этот черномазый начал приобщаться к европейской культуре!

lazzi 16.10 18:32 [ + 5 – ]

Своих уе.анов хоть пруд пруди еще азиатов криворуких и никчемных нагнали.