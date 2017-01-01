«В Петербурге госпитализировали перепившего 13-летнего уроженца Узбекистана»

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Общество
расслабляются муслимы!!!
Согласитесь, в это трудно поверить. Совсем ребенок, как мог он напиться. Наверняка, это чудовищная провокация, чтобы дискредитировать честное имя мигранта.
слишком уж активно этот черномазый начал приобщаться к европейской культуре!
Своих уе.анов хоть пруд пруди еще азиатов криворуких и никчемных нагнали.
дятел-штюбинг,в это поверить совершенно не трудно.мигрантки занимаются проституцией, продают своих выпердешей,мужики их пьют водку как чай а дети занимаются противоправными делами включая разбои и грабежи (недавний пример-групповой налет на ТЦ и избиение охранника).у мигранта НЕТ честного имени!
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Tatka 13:26, 4 октября
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