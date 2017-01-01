В Сети появилось видео с ДТП на Композиторов, где одна из легковушек после удара едва не сбила пешехода

В результате аварии пострадали молодая женщина и 4-летний ребенок.

В результате аварии пострадали молодая женщина и 4-летний ребенок.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 15 октября в одиннадцатом часу дня на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов. Водитель «Шевроле Нива» не пропустил встречный KIA Ceed. Тяжелые травмы получили 24-летняя женщина и 4-летняя девочка.







В результате столкновения пострадавших пришлось вырезать из искореженного металла сотрудникам МЧС.



Видеозапись момента ДТП размещена на сайте YouTube (канал «Мегаполис»). На ней видно: еще одним участником аварии едва не стал пешеход – мужчине просто повезло, что он не оказался под колесами летящей после удара машины.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем на севере Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок (одна из них - такси), в результате которого пострадали два человека, в том числе маленький ребенок.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 15 октября в одиннадцатом часу дня на перекрестке улиц Хошимина и Композиторов. Водитель «Шевроле Нива» не пропустил встречный KIA Ceed. Тяжелые травмы получили 24-летняя женщина и 4-летняя девочка.В результате столкновения пострадавших пришлось вырезать из искореженного металла сотрудникам МЧС.Видеозапись момента ДТП размещена на сайте YouTube (канал «Мегаполис»). На ней видно: еще одним участником аварии едва не стал пешеход – мужчине просто повезло, что он не оказался под колесами летящей после удара машины.Напомним, ранее мы писали о том, что водитель такси устроил массовое ДТП в центре Петербурга.









Обсуждение темы: «В Сети появилось видео с ДТП на Композиторов, где одна из легковушек после удара едва не сбила пешехода » Vova 1965 16.10 16:39 [ + 2 – ]

скорость в городе 60,а не 160!!! если ехать по правилам то такого не будет. НЕСТОР 16.10 17:51 [ + 1 – ]

Хорошо,что столб не упал.

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