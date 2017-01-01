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«Владелец БМВ стоимостью 4,2 млн уехал в командировку, оставив машину на парковке у "Родео Драйв"»

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 18:01 [ + -1 – ]

Предполагаю, что владелец сделал ставку на высокую ответственность и профессионализм службы охраны ТК, но не учел, что время притупляет бдительность.