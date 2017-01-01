В Мельниково пьяный мужчина до смерти избил своего собутыльника во время ссоры

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 13 октября в квартире одного из домов на улице Калинина в поселке Мельниково. По версии следствия, подозреваемый во время совместного распития алкогольных напитков в ходе ссоры избил 59-летнего местного жителя, причинив ему телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшую пятницу в Приозерском районе Ленинградской области совместная пьянка двух мужчин закончилась избиением и смертью одного из собутыльников. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 13 октября в квартире одного из домов на улице Калинина в поселке Мельниково. По версии следствия, подозреваемый во время совместного распития алкогольных напитков в ходе ссоры избил 59-летнего местного жителя, причинив ему телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге пьяный мужчина избил своего приятеля и проводил до дома - через несколько дней потерпевший умер.





