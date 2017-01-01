В Ленобласти мужчина до смерти избил своего 60-летнего знакомого и скрылся с места преступления

Тело погибшего нашли на следующий день.

Тело погибшего нашли на следующий день.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 13 октября в одном из домов в деревне. Подозреваемый во время ссоры нанес 60-летнему потерпевшему несколько ударов руками по лицу, после чего покинул дом. Утром 14 октября в доме было обнаружено тело потерпевшего с повреждениями в виде множественных ссадин, кровоподтеков и ран на лице.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшую пятницу в Лодейнопольском районе Ленинградской области ссора двух приятелей закончилась дракой и смертью одного из них. По факту возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 13 октября в одном из домов в деревне. Подозреваемый во время ссоры нанес 60-летнему потерпевшему несколько ударов руками по лицу, после чего покинул дом. Утром 14 октября в доме было обнаружено тело потерпевшего с повреждениями в виде множественных ссадин, кровоподтеков и ран на лице.По факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге пьяный мужчина избил своего приятеля и проводил до дома - через несколько дней потерпевший умер.





