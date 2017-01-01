Обсуждение темы:

«"Хендэ" прилег на крышу, объезжая пробку по "карману" на Энергетиков (фото)»

ЦИТАТА

«Так будет с каждым, кто спешит объехать небольшой затор», – пишет один из интернет-пользователей.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ

Полиция! Поймать этого пользователя и привлечь его к суровой предусмотренной законом ответственности за угрозу уничтожения или повреждения общеопасным способом имущества лиц, входящих в социальную группу граждан, пользующихся для проезда на автомобиле карманами.