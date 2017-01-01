На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду"

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«На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »

НЕСТОР 16.10 13:25 [ + 14 – ]

У этих уродов своей земли мало?

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 16:06 [ + -8 – ]

Все это изъяны непродуманной внутренней политики в отношении мигрантов. Вместо того, чтобы предоставить людям бесплатное жилье, обеспечить страховкой, работой, кредитами на покупку всего необходимого, власть гоняет их как крыс. С чего они нас будут любить? Конечно, перейдут в стан наших противников.

Vova 1965 16.10 16:34 [ + 7 – ]

Это только начало.Благодаря политике 10-15 лет и они выжмут местных.

Тоскливый Дятел Терпило 16.10 16:38 [ + -8 – ]

Я бы не стал делить на местных и неместных. Раз люди к нам приехали, мы должны дружно жить вместе, как одна семья.

Vova 1965 16.10 16:51 [ + 8 – ]

вот твое Тоскливый Дятел Терпило и живи.

бармалей 16.10 18:39 [ + 4 – ]

Семья религиозная, девочку учат основам ислама. Она в свои восемь лет пытается проповедовать во дворе, суля адские муки всем неверным-КАКОГО РОЖНА ОНА ПРОПОВЕДУЕТ РЕЛИГИЮ СРЕДИ ДЕТЕЙ???!!!тем более если это основы ислама-то есть смысл задуматься о законности такой религии.Отца изловить и побить его железным прутом а после этого всех вжжжжуууух....и домой пинком под зад!!!таджики занимают ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РФ!!!!!это говорит об их криминальном ориентировании в целом-они не едут сюда работать-они едут грабить,убивать,торговать наркотиками и насиловать!!Несут ересь в виде своего фундаментального ислама и вбивают его в головы молодых людей!гнать всю эту шушару,именно гнать!!да так гнать что бы их кровавый дрищ по стенкам вагонов-теплушек разбрызгивался!

lazzi 16.10 18:42 [ + 4 – ]

Таким девочкам надо срочно ад показывать.