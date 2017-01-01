«На детской площадке в Ленобласти 8-летняя девочка заявила, что "скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду" »

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Общество
Все это изъяны непродуманной внутренней политики в отношении мигрантов. Вместо того, чтобы предоставить людям бесплатное жилье, обеспечить страховкой, работой, кредитами на покупку всего необходимого, власть гоняет их как крыс. С чего они нас будут любить? Конечно, перейдут в стан наших противников.
Это только начало.Благодаря политике 10-15 лет и они выжмут местных.
Я бы не стал делить на местных и неместных. Раз люди к нам приехали, мы должны дружно жить вместе, как одна семья.
Семья религиозная, девочку учат основам ислама. Она в свои восемь лет пытается проповедовать во дворе, суля адские муки всем неверным-КАКОГО РОЖНА ОНА ПРОПОВЕДУЕТ РЕЛИГИЮ СРЕДИ ДЕТЕЙ???!!!тем более если это основы ислама-то есть смысл задуматься о законности такой религии.Отца изловить и побить его железным прутом а после этого всех вжжжжуууух....и домой пинком под зад!!!таджики занимают ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РФ!!!!!это говорит об их криминальном ориентировании в целом-они не едут сюда работать-они едут грабить,убивать,торговать наркотиками и насиловать!!Несут ересь в виде своего фундаментального ислама и вбивают его в головы молодых людей!гнать всю эту шушару,именно гнать!!да так гнать что бы их кровавый дрищ по стенкам вагонов-теплушек разбрызгивался!
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Tatka 13:26, 4 октября
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