В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково

Малышка пережила в больнице три клинические смерти.

Малышка пережила в больнице три клинические смерти.



В конце сентября во время выхода пассажиров из самолета "Уральских авиалиний", прилетевшего из Москвы, сломался трап. Провалилась секция трапа между самолетом и лестницей, и женщина с полуторагодовалой внучкой упали на асфальт с высоты более трех метров.



Пострадавшую девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации в детской городской больнице N19 имени Раухфуса. Родственники сообщили, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мать девочки рассказала, что 14 октября у дочери остановилось сердце. До этого малышка пережила за сутки три клинические смерти, но врачам удавалось ее реанимировать.







В настоящее время под домашним арестом находится механик. Дело на него завели по более мягкой статье - о недоброкачественном ремонте транспорта или оборудования.



Полуторагодовалая девочка, пострадавшая в результате падения с трапа в петербургском аэропорту Пулково, умерла утром 14 октября, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на знакомых семьи ребенка.В конце сентября во время выхода пассажиров из самолета "Уральских авиалиний", прилетевшего из Москвы, сломался трап. Провалилась секция трапа между самолетом и лестницей, и женщина с полуторагодовалой внучкой упали на асфальт с высоты более трех метров.Пострадавшую девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации в детской городской больнице N19 имени Раухфуса. Родственники сообщили, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мать девочки рассказала, что 14 октября у дочери остановилось сердце. До этого малышка пережила за сутки три клинические смерти, но врачам удавалось ее реанимировать. По факту травмы ребенка Следственный комитет возбудил дело по двум статьям: в связи с возможной халатностью и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности . Московский районный суд Петербурга отказался арестовывать и освободил из-под стражи одного из руководителей аэропорта Пулково, которого обвинили по этому делу, сообщает Newsru.com.В настоящее время под домашним арестом находится механик. Дело на него завели по более мягкой статье - о недоброкачественном ремонте транспорта или оборудования.







Обсуждение темы: «В Петербурге умерла 1,5-годовалая девочка, упавшая в конце сентября с трапа самолета в Пулково» ЛоЛо 16.10 14:28 [ + 3 – ]

Какой ужас... Мои соболезнования семье малышки, мягкого облачка ангелочку(((...

Возникает вопрос, на каком основании "Московский районный суд Петербурга освободил из-под стражи одного из руководителей аэропорта Пулково"...???

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