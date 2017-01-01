В Вырице пьяный мужчина изнасиловал свою знакомую и избил ее сына утюгом

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, инцидент произошел 14 октября около 10.30 в одном из домов по Еленинской улице в поселке Вырица. Пьяный 49-летний мужчина вломился в дом потерпевшей, чтобы «разобраться» с 28-летней женщиной. Дело в том, что накануне вечером произошел конфликт, когда его избили неизвестные. Это случилось после совместного, в том числе и с потерпевшей, распития спиртных напитков.



Подозреваемый нанес не менее двух ударов электрическим утюгом по голове её малолетнему сыну, причинив повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины, причинив ей повреждения.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "насильственные действия сексуального характера". 6-летний мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.



"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины и избиении ее малолетнего сына утюгом.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, инцидент произошел 14 октября около 10.30 в одном из домов по Еленинской улице в поселке Вырица. Пьяный 49-летний мужчина вломился в дом потерпевшей, чтобы «разобраться» с 28-летней женщиной. Дело в том, что накануне вечером произошел конфликт, когда его избили неизвестные. Это случилось после совместного, в том числе и с потерпевшей, распития спиртных напитков.Подозреваемый нанес не менее двух ударов электрическим утюгом по голове её малолетнему сыну, причинив повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины, причинив ей повреждения.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "насильственные действия сексуального характера". 6-летний мальчик был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения."В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в садоводстве под Кировском агрессивный мужчина изнасиловал 31-летнюю женщину.







Обсуждение темы: «В Вырице пьяный мужчина изнасиловал свою знакомую и избил ее сына утюгом» бармалей 16.10 18:22 [ + 1 – ]

надеюсь что лет 7-8 его отрезвят....

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