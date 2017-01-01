Девушка в фуражке из секс-шопа пропала на Большевиков в пятницу, 13-го

В полицию обратилась мама молодой горожанки.

В полицию обратилась мама молодой горожанки.



В полицию обратилась мать девушки. По ее словам, утром в пятницу, 13-го октября, та ушла из дома на проспекте Большевиков, 9, и больше на связь не выходила. Женщина отметила, что ее дочь была одета в черно-белую фуражку из секс-шопа.



Известно, что девушка состоит на учете в районном психоневрологическом диспансере. Поиски пропавшей продолжаются.



Напомним,

Правоохранительные органы Невского района расследуют исчезновение 25-летней местной жительницы, передает «Фонтанка.ру».В полицию обратилась мать девушки. По ее словам, утром в пятницу, 13-го октября, та ушла из дома на проспекте Большевиков, 9, и больше на связь не выходила. Женщина отметила, что ее дочь была одета в черно-белую фуражку из секс-шопа.Известно, что девушка состоит на учете в районном психоневрологическом диспансере. Поиски пропавшей продолжаются.Напомним, на прошлой неделе 46-летняя жительница Красногвардейского района пропала после визита в местный отдел полиции для дачи показаний.







Обсуждение темы: «Девушка в фуражке из секс-шопа пропала на Большевиков в пятницу, 13-го» монк-аль-ахри 16.10 18:28 [ + 0 – ]

дык в секс-шоп и пошла. за фурагу отрабатывать.

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