Молодой парень на БМВ давил пешеходов во дворе на Замшиной: один человек погиб

ДТП произошло ночью 15 октября.

ДТП произошло ночью 15 октября.



Около 00:30 во дворе дома № 55, корпус 2, по Замшиной улице водитель 1997 года рождения за рулем БМВ-520 сбил двух пешеходов. По предварительной версии, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.



Под колесами иномарки оказались 28-летний и 26-летний мужчины. Младший из пострадавших отделался ссадинами, и после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. А вот старший попал в больницу в тяжелом состоянии.



Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки, поясничной области и брюшной стенки, а также внутримозговую гематому. Пострадавший впал в кому и к утру скончался.



Возбуждено уголовное дело по статьям 105, части 1 и 3 (убийство), 30, часть 3 (покушение на преступление) УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что Серьезное ДТП произошло в ночь на 15 октября в Калининском районе, сообщает «Водитель Петербурга».Около 00:30 во дворе дома № 55, корпус 2, по Замшиной улице водитель 1997 года рождения за рулем БМВ-520 сбил двух пешеходов. По предварительной версии, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.Под колесами иномарки оказались 28-летний и 26-летний мужчины. Младший из пострадавших отделался ссадинами, и после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. А вот старший попал в больницу в тяжелом состоянии.Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки, поясничной области и брюшной стенки, а также внутримозговую гематому. Пострадавший впал в кому и к утру скончался.Возбуждено уголовное дело по статьям 105, части 1 и 3 (убийство), 30, часть 3 (покушение на преступление) УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Шушарах после наезда "ГАЗа" пешеход оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.





