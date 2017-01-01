Пьяный житель Новгородчины угрожал взорвать автовокзал в Волосово
09:55
Тэги: полиция, лжезаминирование, бомба, взрыв
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Мигрант попал в реанимацию после падения из окна на Гражданском
- Девочка-подросток из Архангельской области стала жертвой группового изнасилования в Петербурге
- Открытие в лечении варикоза
- 17-летнюю лысую девушку нашли повешенной на дереве в Понтонном
- Молодой пассажир иномарки погиб в тройном ДТП на Брянцева (фото)
- Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0
- В Шлиссельбурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре устроил погром в детском саду и избил сотрудника полиции
- В Тихвине пьяный мужчина изнасиловал свою гостью
- В трамваях и троллейбусах Петербурга тестируют систему бесплатного WI-FI
- Водитель такси устроил массовое ДТП в центре Петербурга (фото)
- В центре Петербурга скопились многокилометровые пробки (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
14:41, 11 октября
В Петербурге школьница пожаловалась учительнице на то, что сожитель матери систематически ее развращает
Полиция просит помощи в поимке маньяка, который орудует на территории нескольких регионов России (фото)
На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос (5/+1)
Смольный и прокуратура призывают петербуржцев не поддаваться на провокации и не ходить на митинг 7 октября (13/+0)
21:15, 15 октября Тульский "Арсенал" нанёс "Зениту" поражение: 1-0 (0/+0)
17:46, 13 октября Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч (0/+0)
12:44, 13 октября СМИ: Нового и.о. псковского губернатора задерживали за похищение человека в Ленобласти (6/+0)
10:58, 13 октября На Тихорецком водитель "Фольксвагена" сначала врезался в попутную "Шкоду", а после ударил пострадавшего шофера головой в нос (5/+1)
09:46, 13 октября Арестованный лидер "Христианского государства" стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме (3/+0)
14:11, 12 октября Двустороннее автомобильное движение по Тучкову мосту откроют до конца ноября (0/+0)
Подписка
на новости
на новости
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.