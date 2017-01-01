Обсуждение темы:

«Девочка-подросток из Архангельской области стала жертвой группового изнасилования в Петербурге»

Место назначения Петербург. Из самых разных уголков нашей Родины слетелась эта троица, чтобы омрачить настроение горожан и задать дополнительную нагрузку для нашей местной полиции, которой и без того работы хватает. Как девочке теперь жить дальше? Что юношам теперь будет?