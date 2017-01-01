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Молодой пассажир иномарки погиб в тройном ДТП на Брянцева (фото)

09:09
Тэги: дтп, авто, калининский район, пострадавшие, смерть
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Тэги: дтп, авто, калининский район, пострадавшие, смерть
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