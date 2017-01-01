В ночь на воскресенье для водителей закроют съезд с КАД в сторону Рыбацкого

На участке трассы будут менять барьерное ограждение.

На участке трассы будут менять барьерное ограждение. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .



С 23:00 14 октября до 5:00 15 октября на 57-м километре внутреннего кольца КАД, на развязке с проспектом Обуховской Обороны, будет полностью перекрыт съезд №1 в сторону станции метро «Рыбацкое». Там будут менять барьерное ограждение.



Движение в сторону станции метро «Пролетарская» будет осуществляться в штатном режиме.



«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», – отмечает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят участникам движения извинения за временные неудобства и просит пользоваться альтернативным маршрутом: по внутреннему кольцу КАД, проспекту Обуховской Обороны, улице Бабушкина и Рабфаковской улице до метро «Рыбацкое».



Напомним,

Вечером в субботу, 14 октября, на кольцевой автодороге закроют съезд в сторону станции метро «Рыбацкое» на развязке с проспектом Обуховской Обороны. Об этом сообщает пресс-службаС 23:00 14 октября до 5:00 15 октября на 57-м километре внутреннего кольца КАД, на развязке с проспектом Обуховской Обороны, будет полностью перекрыт съезд №1 в сторону станции метро «Рыбацкое». Там будут менять барьерное ограждение.Движение в сторону станции метро «Пролетарская» будет осуществляться в штатном режиме.«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», – отмечает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносят участникам движения извинения за временные неудобства и просит пользоваться альтернативным маршрутом: по внутреннему кольцу КАД, проспекту Обуховской Обороны, улице Бабушкина и Рабфаковской улице до метро «Рыбацкое».Напомним, с 10 по 15 октября также закрыты две полосы на юге КАД в районе развязок с Пулковским шоссе и трассой М-10.





