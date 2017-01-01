Жительница Петербурга пропала после визита в полицию для дачи показаний

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«Жительница Петербурга пропала после визита в полицию для дачи показаний»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 16:00 [ + 2 – ]

Наверное, ее забыли включить в программу по защите свидетелей.

Неzнайка. 13.10 16:40 [ + -1 – ]

Наверно кое кого роняли в детстве часто...