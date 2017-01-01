Жительница Петербурга пропала после визита в полицию для дачи показаний
15:55, 13 октября
Тэги: полиция, поиск, красногвардейский район, женщины
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Общество
Обсуждение темы:
«Жительница Петербурга пропала после визита в полицию для дачи показаний»
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Тоскливый Дятел Терпило 13.10 16:00 [ + 2 – ]
Наверное, ее забыли включить в программу по защите свидетелей.
Всего комментариев - 3
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