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«Нелегальных мигрантов вновь отлавливали на стройках в Шушарах»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 15:55 [ + -2 – ]

Вместо того, чтобы упростить процедуру регистрации мигрантов, предоставить им равные права и возможности, отдельные чиновники продолжают усердствовать и охотиться на них на стройках, а также в местах компактного проживания. Эти действия идут вразрез с политикой высшего руководства и желаниями простых людей, которые давно уже приняли мигрантов как своих братьев.