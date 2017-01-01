В Петербурге пьяный мужчина избил своего приятеля и проводил до дома - через несколько дней потерпевший умер

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Обвиняемый полностью признал свою вину.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел 5 октября в квартире одного из домов по улице Народной. Пьяный мужчина во время ссоры избил своего приятеля-ровесника. После чего довел потерпевшего дома. 10 октября он был обнаружен мертвым в квартире одного из домов по проспекту Большевиков.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение.



"Обвиняемый вину в совершенном преступлении признает полностью. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который в пьяном угаре избил своего знакомого, после чего проводил домой. Через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел 5 октября в квартире одного из домов по улице Народной. Пьяный мужчина во время ссоры избил своего приятеля-ровесника. После чего довел потерпевшего дома. 10 октября он был обнаружен мертвым в квартире одного из домов по проспекту Большевиков.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение."Обвиняемый вину в совершенном преступлении признает полностью. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который случайно утопил своего собутыльника во время попойки на озере Долгом.





