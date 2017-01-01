В Ленобласти мужчина, который бегал с ножом за своим недругом, получил три года колонии строгого режима
14:16
Тэги: нападения, покушение, убийство, травмы, следствие, суд, Волховский район, ленобласть
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