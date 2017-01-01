В Ленобласти мужчина, который бегал с ножом за своим недругом, получил три года колонии строгого режима

Пострадвший был ранен в живот, грудь и предплечье.

Пострадвший был ранен в живот, грудь и предплечье.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 11 января 2017 года в одной из квартир дома на Центральной улице в деревне Вындин Остров. Осужденный на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес потерпевшему удар ножом в область брюшной стенки.



Но этого злодею показалось мало: после того, как потерпевший выбежал на лестничную площадку, нанес ему множественные удары ножом с область грудной клетки и предплечья. К счастью, убить пострадавшего у преступника не получилось: ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Волховском районе Ленинградской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины, который минувшей зимой пытался зарезать своего знакомого. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 11 января 2017 года в одной из квартир дома на Центральной улице в деревне Вындин Остров. Осужденный на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес потерпевшему удар ножом в область брюшной стенки.Но этого злодею показалось мало: после того, как потерпевший выбежал на лестничную площадку, нанес ему множественные удары ножом с область грудной клетки и предплечья. К счастью, убить пострадавшего у преступника не получилось: ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Напомним, ранее мы писали о том, что в садоводстве во Всеволожском районе Ленобласти мужчина несколько раз ударил топором по голове своего знакомого.





