В Выборге пьяный бомж устроил погром в кафе на АЗС и избил продавщицу

60-летний хулиган сломал стул и разбил пару тарелок.

60-летний хулиган сломал стул и разбил пару тарелок.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , нетрезвый мужчина зашел в кафе, расположенное на заправочной станции на Ленинградском проспекте в Выборге. В какой-то момент посетитель начал вести себя несдержанно и агрессивно, сломал стул и разбил две тарелки. Работница заправки сделала хулигану замечание, на что тот отреагировал неадекватно и нанес женщине несколько ударов в живот.



Другие работники заправочной станции, увидев драку, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Уже через минуту к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину и доставили его в отдел полиции.



"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в УВО.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне рано утром в Выборгском районе Ленинградской области наряд вневедомственной охраны задержал 60-летнего бездомного, который устроил погром в помещении кафе на автозаправке и нанес побои сотруднице станции.Как сообщает, нетрезвый мужчина зашел в кафе, расположенное на заправочной станции на Ленинградском проспекте в Выборге. В какой-то момент посетитель начал вести себя несдержанно и агрессивно, сломал стул и разбил две тарелки. Работница заправки сделала хулигану замечание, на что тот отреагировал неадекватно и нанес женщине несколько ударов в живот.Другие работники заправочной станции, увидев драку, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Уже через минуту к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину и доставили его в отдел полиции."По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в УВО.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сестрорецке пьяный мужчина разбил витрину кафе и угрожал сотруднице заведения.







Обсуждение темы: «В Выборге пьяный бомж устроил погром в кафе на АЗС и избил продавщицу» lazzi 13.10 17:49 [ + 4 – ]

Зима впереди, решил пристроиться в хатку с харчами.

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