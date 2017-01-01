В Шлиссельбурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре устроил погром в детском саду и избил сотрудника полиции

Инцидент произошел в апреле этого года.

Инцидент произошел в апреле этого года.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 18 апреля 2017 года в детском саду в Шлиссельбурге. По версии следствия, пьяный хулиган проник в садик и стал крушить мебель, ломать внутренние двери, разбрасывать и топтать канцелярские принадлежности.



По сообщению о незаконном проникновении в детский сад прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в помещении детского сада мужчину и, потребовали прекратить противоправные действий.



Однако мужчина напал на одного из сотрудников полиции и, отломанной им ранее от стола металлической ножкой, нанес стражу порядка несколько ударов в область головы. К счастью, травмы оказались не опасны для жизни. После нападения на правоохранителя дебошир попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был задержан сотрудниками полиции.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений" и "применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".



"В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним,

В Кировском районе Ленинградской области будут судить, который весной этого года устроил погром в детском саду и избил сотрудника полиции, пытавшегося пресечь противоправные действия гражданина.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 18 апреля 2017 года в детском саду в Шлиссельбурге. По версии следствия, пьяный хулиган проник в садик и стал крушить мебель, ломать внутренние двери, разбрасывать и топтать канцелярские принадлежности.По сообщению о незаконном проникновении в детский сад прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в помещении детского сада мужчину и, потребовали прекратить противоправные действий.Однако мужчина напал на одного из сотрудников полиции и, отломанной им ранее от стола металлической ножкой, нанес стражу порядка несколько ударов в область головы. К счастью, травмы оказались не опасны для жизни. После нападения на правоохранителя дебошир попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был задержан сотрудниками полиции.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений" и "применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"."В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее в сентябре уголовное дело завели на петербуржца, который, будучи задержанным за мелкое хулиганство, поколотил полицейского в одном из отделов Курортного района.





