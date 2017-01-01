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«Станцию метро "Рыбацкое" закрывали на вход из-за забытых вещей»

Тоскливый Дятел Терпило 13.10 13:16 [ + 0 – ]

Предлагаю "Забывчих" людей задерживать и "забывать" о них так суток на пять.