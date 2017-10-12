«СМИ: Нового и.о. псковского губернатора задерживали за похищение человека в Ленобласти»

Назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в 2005 году подозревался в похищении человека, сообщает газетаПо данным следствия, занимавший тогда пост депутата муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области Ведерников и его брат Николай Ведерников на автозаправке в Выборге "под угрозой применения насилия" заставили гражданина Дмитрия Заиграева сесть в автомобиль BMW, принадлевший народному избраннику. Братья требовали от жертвы 600 долларов и три принадлежащих ему микроавтобуса, писало "РИА Новости".Как установило следствие, 15 сентября 2005 года Ведерниковы вывезли Заиграева в лесной массив возле Выборга, где причинили ему телесные повреждения, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Михаил Ведерников был задержан 20 сентября того же года.Однако информации о дальнейшей судьбе этого уголовного дела в СМИ нет. Не упоминается инцидент и в биографии Ведерникова, который накануне сменил на посту псковского губернатора Андрея Турчака.Напомним, что с именем Турчака также связывали криминальную историю. Его подозревали в организации нападения на журналиста Олега Кашина. 6 ноября 2010 года в Москве Кашину на улице нанесли 56 ударов железным прутом. У него были сломаны голень, верхняя и нижняя челюсти, кисти рук. Журналист также получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Предполагаемые исполнители были задержаны и оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего Анатолию Турчаку, отцу губернатора Псковской области, пишет Newsru.com.Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге. Был первым заместителем председателя РО ООО "Молодежное Единство" Ленинградской области. В 2001-2005 годах - депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области", в 2005-2009 годах - депутат Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение".Затем Ведерников занимал пост председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ленобласти, работал первым заместителем руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".Кроме того, Михаил Ведерников был советником департамента региональной политики, начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.